Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 23 Апреля 2019
фото: ИА «Республика» / Любовь Козлова

Цены на поставку продуктов для санатория "Марциальные воды" "выросли в разы"

Загрузка...

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

Директор санатория Зоряна Левина в 2018 году решила поменять нескольких поставщиков, в частности, продуктов питания и по предоставлению услуг по стирке белья.

Комиссия обнаружила, что тут же произошло резкое увеличение затрат на питание. С января 2018 года по июнь 2018 года заключались контракты с различными поставщиками. Затем все продукты стали поставляться фирмой "Биолайн", которая в итоге стала единственным поставщиком. Эта компания зарегистрирована 3 ноября 2017 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей по домашнему адресу учредителя. Всего за 2018 год "Биолайн" поставил в санаторий продуктов на 15,8 миллиона рублей. При этом на конец года учреждение осталось должно 4,1 миллиона рублей.

"Сравнение цен с предыдущими поставщиками показало, что закупочные цены на продукты завышены в разы. Несмотря на то, что в 2018 году путевок было реализовано меньше на 9 231 койко-день, расходы на питание увеличились на 501,2 тысячи рублей. При таком снижении количества отдыхающих, даже при условии, что произошел рост цен на определенные группы продуктов, неизменно расходы на питание должны быть ниже", - отмечают члены комиссии.

Например, треску потрошеную "Биолайн" продавал за 378 рублей, а предыдущий поставщик – за 284 рубля, курицу у "Биолайна" санаторий покупал за 368 рублей, предыдущий поставщик (ИП) – за 209 рублей. И так далее.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

22.04.2019 14:25
Капитал
Что скрывают "Марциальные воды"?
Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.
На что пойдут дополнительные доходы Карелии?
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вспоминая Худилайнена 11
18.04.2019 15:39
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Вся аналитика

Чтиво

22.04.2019 13:28
Без политики
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»