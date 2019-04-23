Цены на поставку продуктов для санатория "Марциальные воды" "выросли в разы"

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

Директор санатория Зоряна Левина в 2018 году решила поменять нескольких поставщиков, в частности, продуктов питания и по предоставлению услуг по стирке белья.

Комиссия обнаружила, что тут же произошло резкое увеличение затрат на питание. С января 2018 года по июнь 2018 года заключались контракты с различными поставщиками. Затем все продукты стали поставляться фирмой "Биолайн", которая в итоге стала единственным поставщиком. Эта компания зарегистрирована 3 ноября 2017 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей по домашнему адресу учредителя. Всего за 2018 год "Биолайн" поставил в санаторий продуктов на 15,8 миллиона рублей. При этом на конец года учреждение осталось должно 4,1 миллиона рублей.

"Сравнение цен с предыдущими поставщиками показало, что закупочные цены на продукты завышены в разы. Несмотря на то, что в 2018 году путевок было реализовано меньше на 9 231 койко-день, расходы на питание увеличились на 501,2 тысячи рублей. При таком снижении количества отдыхающих, даже при условии, что произошел рост цен на определенные группы продуктов, неизменно расходы на питание должны быть ниже", - отмечают члены комиссии.

Например, треску потрошеную "Биолайн" продавал за 378 рублей, а предыдущий поставщик – за 284 рубля, курицу у "Биолайна" санаторий покупал за 368 рублей, предыдущий поставщик (ИП) – за 209 рублей. И так далее.

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