Цены на продукты второй раз в истории исполнили уникальный финт

Еженедельный мониторинг цен и скидок в крупных магазинах карельской столицы.

Эксперты, внимательно наблюдающие за ценами, отмечают интересный факт. В мае этого года Россия была единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция. Цены снизились на 1,12% в годовом выражении. Такое было только в 2018 году.



Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков объясняет феномен изменением логистики, расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных.



Как менялись цены в магазинах Петрозаводска, знает проект «Жизнь и кошелек».