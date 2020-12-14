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Цены на сахар и подсолнечное масло заморозят до апреля

Новости. Общество
22:00, 14 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
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В России временно зафиксируют цены на сахар и подсолнечное масло, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничении розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями", — цитируют РИА Новости министра экономического развития Максима Решетникова.

Мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до конца марта.

На прошлой неделе Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Во время совещания с министрами президент потребовал за неделю решить вопрос с ценами. Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется".

Глава кабмина Михаил Мишустин также раскритиковал министров и вице-премьеров, для решения проблемы в правительстве сформировали межведомственную группу.

Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-14 22:27:19
При любом раскладе пофиг. Верховное начальство знает как надо и что надо. :)
Leopol'd
2020-12-14 22:23:51
Идеально!!!
Обругать в необосновано завышенных на 70% ценах и принудительно их заморозить на этом уровне на несколько месяцев! Гениальное решение!
Я знаю теперь, какую суровую школу прошёл наш губернатор. Удивляться его решкниям больше не буду...
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