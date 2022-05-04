Цены на сахар в Карелии не снижаются, несмотря на спад ажиотажа

Цены на сахар в Карелии, рост которых власти объясняли ажиотажным спросом, почти не снизились даже после того, как полки магазинов заполнились.

Это следует из мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше с 23 по 29 апреля.

За этот период стоимость сахара-песка снизилась лишь на 0,1% — в среднем, до 89 рублей 75 копеек за килограмм.

Это намного больше, чем в конце февраля — до начала ажиотажа, когда средняя цена была меньше 70 рублей.

В конце марта министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев говорил, что снижение спроса повляет на стоимость.

«Мы видим снижение спроса. Необходимые запасы в домохозяйствах созданы… При снижении ажиотажа и цена на этот продукт стабилизируется», — пояснил министр.