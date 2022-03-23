Цены на сахар в Карелии подскочили третий раз за месяц

Сахар-песок в Карелии подорожал за неделю на 11,8% — это произошло третий раз с начала марта.

О росте цен говорят результаты мониторинга, проводимого Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

Если в начале месяца средняя стоимость сахара не превышала 70 рублей, то по состоянию на 18 марта она достигла 78 рублей 45 копеек.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что проводит проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара. Руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин заявил, что допускает возможность создания искусственного дефицита.