Цены на сахар в Карелии пошли вниз впервые с конца февраля

Стоимость сахара в Карелии во второй половине апреля начали снижаться впервые после двух месяцев непрерывного роста.

Об этом говорят результаты мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 апреля, проведенного Карелиястатом в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

За неделю сахар-песок подешевел на 2,5% — в среднем, до 89 рублей 25 копеек за килограмм.

Это намного больше, чем два месяца назад, когда килограмм сахар стоил, в среднем, около 70 рублей.