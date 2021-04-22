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Цены на социально значимые продукты питания дорожают в 3 раза быстрее инфляции

Новости. Общество
16:14, 23 Апреля 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6 процента в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции.

Такие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В утвержденном правительством перечне находятся 24 главных продукта. В январе и феврале они в среднем были на 13,5 и 15,35 процента дороже, чем год назад в тот же период. В марте разрыв с общей инфляцией увеличился, достигнув 2,7 раза, а в случае продовольственной инфляции (7,6 процента) наблюдается двукратный разрыв.

Сильнее всего из социально значимых товаров подорожал картофель — на 58,1 процента, что в десять раз выше инфляции. Следом идут морковь (48,2 процента), сахар-песок (47,5 процента), куриные яйца (32,1 процента), гречневая крупа (31,6 процента) и подсолнечное масло (26,8 процента).

О причинах роста цен читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-23 16:33:28
И кого это волнует, кроме нищающего населения? У нас ведь только по Конституции социальное государство, а на деле всё совсем не так.
Изя
2021-04-23 16:30:16
В раю продукты и на хрен не нужны , там и так хорошо ))) :)
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