Цены на сжиженный газ для населения Карелии вырастут в 2023 году

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии установил новые розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, реализуемый компанией «Карелгаз».

Расценки указаны в постановлении госкомитета.

Для тех, кто получает топливо из групповых газовых установок цена составит 49,01 рубля за килограмм. Сейчас она ниже — 44,97 рубля.

Если в квартире установлены приборы учета, то стоимость вырастет с 98,68 рубля до 107,56 рубля за кубометр.

Газ в баллонах с доставкой до потребителя подорожает с 63,82 рубля за килограмм до 69,56 рубля.