Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза

Увеличение стоимости разовой поездки может стать следствием введения закона о локализации автомобилей.

Закон о локализации автомобилей, который вступит в силу 1 марта 2026 года, может привести к кратному росту цен на такси во всех регионах России, заявил «Национальной службе новостей» таксист и блогер Егор Рябков.

— Машины, которые мы закупали в 2020 году, в 2025 году уже точно выходят из эксплуатации. А новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские авто тоже слишком дорогие. Есть «Haval», который подойдет, но только для серии «Комфорт». (…) Если эти машины после 1 марта выпадут из реестра, я думаю, что больше 200 тысяч водителей потеряют работу. Сейчас получается, что 60% машин такси не соответствуют закону. Если их с дороги убрать, цена может вырасти и в 4 раза, что станет катастрофой, — рассказал он.

Как объяснили «Коммерсанту» в Объединении самозанятых России, отток водителей может произойти из-за того, что таксисты не смогут себе позволить заменить имеющиеся у них автомобили на требуемые модели российского производства, стоимость которых крайне высока.

Напомним, суть закона о локализации автомобилей состоит в том, чтобы в такси смогли работать только отечественные машины, изготовленные в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.