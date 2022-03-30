Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
Глава Карелии: «Весна в душе пришла окончательно и бесповоротно»
Сегодня 11:34
Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии
Сегодня 09:06

Цены на услуги косметологов в Петрозаводске выросли от 10 до 30%

Новости. Экономика
16:42, 10 Апреля 2022
фото: © iStock

Новости партнеров

Директор петрозаводской косметологической клиники рассказал, как западные санкции ударили по косметологии.

По словам  руководителя клиники Academica Александра Лаптева, рост цен на услуги составил от 10 до 30%.

«Я задавал вопрос нашим поставщикам. Хорошо, сейчас вы подняли цену. Я понимаю, что курс доллара стал выше. А когда он упадет, как это уже произошло, вы откатите цену вниз? Они сказали — нет. На вопрос, почему, ответ был такой — политика компании плюс затраты по логистике.

Я провожу параллели с кризисом 2014 года, когда у нас курс доллара подрос в 2 раза. Тогда рост цен составил примерно процентов 5-10. И то не сразу, а с некоторым небольшим лагом. На сегодняшний день курс подрос не так сильно, а препараты подорожали в процентом соотношении больше, чем в 2014 году. Это может говорить лишь о том, что изменилась сама структура затрат на производство препаратов. Произошло подорожание логистических цепочек не только по доставке к нам, но и по доставке на место производства, и это все далее отражается на увеличении стоимости продукта до того, как она попал к нам, пересек границу. То есть пока не отстроят новые пути доставки препаратов, к сожалению, цены не понизятся», - отметил директор клиники.  

Подробнее читайте в интервью «Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2022, 00:10
Huawei отказалась продавать свои телефоны в России
03.04.2022, 14:25
Миллиардер из Санкт-Петербурга начал строительство причального комплекса на берегу Ладожского озера в Карелии
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
03.04.2022, 22:30
В Россию идет новая волна коронавируса - 25 млн жителей Шанхая уже отправлены на карантин
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом

Чтиво

05.04.2022 17:04
Без политики
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 15:22
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.