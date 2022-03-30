Цены на услуги косметологов в Петрозаводске выросли от 10 до 30%

Директор петрозаводской косметологической клиники рассказал, как западные санкции ударили по косметологии.

По словам руководителя клиники Academica Александра Лаптева, рост цен на услуги составил от 10 до 30%.

«Я задавал вопрос нашим поставщикам. Хорошо, сейчас вы подняли цену. Я понимаю, что курс доллара стал выше. А когда он упадет, как это уже произошло, вы откатите цену вниз? Они сказали — нет. На вопрос, почему, ответ был такой — политика компании плюс затраты по логистике.

Я провожу параллели с кризисом 2014 года, когда у нас курс доллара подрос в 2 раза. Тогда рост цен составил примерно процентов 5-10. И то не сразу, а с некоторым небольшим лагом. На сегодняшний день курс подрос не так сильно, а препараты подорожали в процентом соотношении больше, чем в 2014 году. Это может говорить лишь о том, что изменилась сама структура затрат на производство препаратов. Произошло подорожание логистических цепочек не только по доставке к нам, но и по доставке на место производства, и это все далее отражается на увеличении стоимости продукта до того, как она попал к нам, пересек границу. То есть пока не отстроят новые пути доставки препаратов, к сожалению, цены не понизятся», - отметил директор клиники.

Подробнее читайте в интервью «Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе».