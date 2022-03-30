Цены на жилье в Карелии снова выросли в первом квартале 2022 года

Стоимость жилья в новостройках в Карелии с начала года выросла на 6,5%, а на вторичном рынке – на 6,6%.

Об этом сообщил Карелиястат.

Жильё улучшенного качества в новостройках подорожало на 7,4%, а на типовые квартиры - на 4,4%.

На вторичном рынке больше всего поднялись в цене квартиры среднего качества (на 8,6%).

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в первом квартале 2022 года в Карелии составила 89093 рубля. Квартиры улучшенного качества подорожали до 95923 рублей за квадратный метр, а типовые – до 75593 рублей.

На вторичном рынке в Петрозаводске стоимость квадратного метра составила 77678 рублей. Это на 2398 рублей больше, чем, в среднем, по Карелии.

Средняя цена квадратного метра типовых квартир в Петрозаводске достигла 77968 рублей, а в среднем по республике – 74438 рублей. Жилье улучшенного качества в столице Карелии стоит в среднем 76674 рубля за квадратный метр против 76025 рублей по Карелии.