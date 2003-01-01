Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

Аналитик прокомментировал грядущий рост цен на недвижимость в стране.

В 2027 году цены на жильё в России могут вырасти в два раза выше инфляции в связи со снижением ставки Центробанка и падением вывода новых проектов, приводит «Интерфакс» слова руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга, выступившего на пресс-конференции по анализу состояния рынка недвижимости.

— Сокращение запусков этого года (...) приведёт к дефициту жилья в продаже. И приведёт именно в тот момент, когда объёмы рыночной ипотеки вырастут. А в 2027 году мы ожидаем, что ставка по рыночной ипотеке снизится до уровня 10% и ниже. Это очень доступная ставка, мы видели это на примере 2021–2022 года, по такой ставке люди начинают массово брать ипотеку. Спрос может вырасти кратно и это может привести к тому, что на фоне низкого уровня предложения в 2027 году цены вырастут выше, чем инфляция, примерно в два раза, — сказал он.

Эксперт отметил, что при уровне инфляции 4-5% стоимость квартир в новостройках может вырасти на 10-15%. Это приведёт к тому, что доступность жилья окажется под угрозой.

— Но в целом сейчас запущено проектов около 30 млн м², что примерно на 15% ниже к уровню прошлого года. И это означает то, что в 2027–2028 году мы столкнёмся со снижением объёма жилья в продаже, со снижением ввода новых проектов, — заключил Гольдберг.

Напомним, 24 октября на заседании Совет директоров Банка России было принято решение о снижении ключевой ставки с 17 до 16,5%.