Цены в дешевых гостиницах в Карелии растут на фоне снижения в «звездочных» отелях

Стоимость проживания в гостиницах уровня 1* и в мотелях в Карелии за неделю выросла на 1,1%.

Цены в таких гостиницах превысили 1254 рубля с человека в сутки.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 ноября.

Одновременно снижаются цены на проживание в отелях более высокого уровняю.

Гостиницы 4*-5* снизили стоимость на 3,7% — до 1867 рублей с человека. Проживание в отелях уровня 3* подешевело на 2,1% — до 1453 рублей. Гостиницы 2* снизили цены на 1,7% — до 1500 рублей с человека в сутки.