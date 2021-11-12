Цены в дешевых гостиницах в Карелии растут на фоне снижения в «звездочных» отелях

Стоимость проживания в гостиницах уровня 1* и в мотелях в Карелии за неделю выросла на 1,1%.
Цены в таких гостиницах превысили 1254 рубля с человека в сутки.
Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 ноября.
Одновременно снижаются цены на проживание в отелях более высокого уровняю.
Гостиницы 4*-5* снизили стоимость на 3,7% — до 1867 рублей с человека. Проживание в отелях уровня 3* подешевело на 2,1% — до 1453 рублей. Гостиницы 2* снизили цены на 1,7% — до 1500 рублей с человека в сутки.
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