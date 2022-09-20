Цены в Карелии снижаются из-за увеличения производства товаров и параллельного импорта

Инфляция в Карелии замедлилась к началу осени благодаря росту производства товаров на внутреннем рынке, ограничению экспорта и развитию параллельного импорта из-за границы.

Это следует из анализа ситуации с ценами, проведенного отделением Северо-Западного главного управления Центробанка — Национальным банком Республика Карелия.

Снижение цен на картофель, огурцы и капусту, замедление роста цен на яблоки произошло благодаря хорошему урожаю, пояснил управляющий отделением Вадим Чекан.

«Увеличение предложения сельскохозяйственной продукции в августе наблюдалось в большинстве российских регионов — овощи и фрукты стали дешевле или темпы роста цен на них замедлились. В основном это происходило благодаря хорошему урожаю и расширению внутреннего производства. По оценке местной торговой сети — одного из участников проводимого Банком России мониторинга нефинансовых предприятий — в Карелии в августе поставки плодоовощной продукции возросли на треть», — сказал Чекан.

Кроме того, по оценке Нацбанка Карелии, цены на импортные апельсины и лимоны снизились благодаря увеличению поставок.

Увеличение объемов производства в России повлияло на замедление роста цен на мясо, птицу, мясные полуфабрикаты, а также на мясной фарш, сосиски и сардельки. Этому также способствовали стабилизация цен на комбикорма и меры господдержки животноводческой отрасли, в частности, предоставление льготных кредитов, считают в Нацбанке.

«Охлаждение спроса и постепенное налаживание параллельного импорта привели к тому, что годовой рост цен на персональные компьютеры замедлился, а смартфоны подешевели», — сообщили в отделении.

Также продолжилось замедление роста цен на стройматериалы благодаря действующим ограничениям на экспорт.

На замедление инфляции в регионе в августе повлияла динамика цен на услуги связи — после пересмотра тарифной политики и расширения линейки тарифных планов стали дешевле услуги сотовых операторов.