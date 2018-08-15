Цены в Карелии за 7 месяцев выросли на 2,7%

Цены в Карелии растут быстрее, чем в большинстве регионов СЗФО.

Это больше, чем во всех регионах Северо-Западного федерального округа за исключением Новгородской области. В большинстве соседних субъектов инфляция составила от 1,4% до 2,6%, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.