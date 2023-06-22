Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную всероссийскую онлайн-школу по анимации для детей в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М»

МТС сообщает, что в рамках цифровой экосистемы будет запущена онлайн-школа проекта «Поколение М» для детей от 11 до 18 лет.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года.

Обучение включает в себя изучение разных стилей анимации, в том числе создание маскота1 - цифрового детского помощника в интернете. Программы обучения разработаны по разным направлениям: японское аниме, нормкор, неоавангардизм.

Обучение будет включать в себя как теоретические знания, так и практические задания. По итогу программы обучающиеся должны подготовить финальную работу - нарисовать цифровой аватар (маскот).

По результатам финальной работы обучающихся, экспертное жюри выберет персонажа-маскота, который будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет.

Также МТС сообщает, что по результатам обучения будут выбраны ученики, которые будут приглашены на мероприятия в Москве и городах-миллионниках.

О программе МТС «Поколение М»

«Поколение М» – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

Альянс по защите детей в цифровой среде – это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. В Альянс входят «ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».