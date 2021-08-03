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Цифровая фабрика появится в Карелии

Новости. Экономика
12:36, 04 Августа 2021
фото: © Правительство Карелии

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«Русский Лесной Альянс» планирует перевести мебельное производство в формат цифровой фабрики и запустит новый цех мебельного щита в Петрозаводске.

Осенью ООО «Русский Лесной Альянс», площадка которого расположена на улице Фабричной в Петрозаводске, где производится мебель под торговым знаком «Фабрика Скандия», планирует запуск цеха мебельного щита. На данный момент в цехе заканчиваются отделочные работы, а также идет монтаж оборудования. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Производственные мощности цеха составят 800 — 1000 кубометров соснового мебельного щита в месяц. Готовая продукция будет поставляться на экспорт в страны Европы, а также являться сырьем для мебельного производства.  Сырье для мебельного щита будет поставляться с лесопильного производства — основной производственной площадки предприятия.

В долгосрочных планах компании — масштабирование мебельного производства в формате цифровой фабрики и дальнейшее наращивание мощностей по производству мебельного щита. Общий объём инвестиций в данную производственную площадку составил более 300 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, побывавшей на площадке предприятия на Фабричной, выразил поддержку проектам, реализуемым компанией «Русский Лесной Альянс».

В рамках модернизации «Фабрики Скандия» в 2020 году были приобретены новые мебельные станки с числовым программным управлением производства компании Biesse (Италия), одного из лидеров мебельного машиностроения, а также новая окрасочно-сушильная камера. Общий объем инвестиций компании «Русский Лесной Альянс» в станочный парк мебельной фабрики на данный момент составляет около 30 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-04 13:55:16
А вы чувствуете как встаете с колен?
театральный критик
2021-08-04 13:43:11
Хде пудожская ривьера и кемский глубоководный порт ? Пора биткоины майнить.
Вася
2021-08-04 14:07:34
театральный критик, Аквадискотеку то достраивают!
Leopol'd
2021-08-04 13:40:53
Из эпохи "инновационные" предприятия переходим в эпоху "цифровые". Раньше это просто называлось переоборудование и расширение.
кир
2021-08-04 13:48:35
Leo, работать никогда не будешь, "мыслитель". Как и самуленок.
Вася
2021-08-04 13:33:37
Жаль. А хотелось бы пожить хорошо ещё в этой жизни...
Вася
2021-08-04 13:31:03
У нас уже создали такой товар, который нужен всем - "Спутник" называется.
Вася
2021-08-04 13:24:52
у нас постоянный прорыв в виде фигуры из пяти пальцев.
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