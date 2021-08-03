Цифровая фабрика появится в Карелии

«Русский Лесной Альянс» планирует перевести мебельное производство в формат цифровой фабрики и запустит новый цех мебельного щита в Петрозаводске.

Осенью ООО «Русский Лесной Альянс», площадка которого расположена на улице Фабричной в Петрозаводске, где производится мебель под торговым знаком «Фабрика Скандия», планирует запуск цеха мебельного щита. На данный момент в цехе заканчиваются отделочные работы, а также идет монтаж оборудования. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Производственные мощности цеха составят 800 — 1000 кубометров соснового мебельного щита в месяц. Готовая продукция будет поставляться на экспорт в страны Европы, а также являться сырьем для мебельного производства. Сырье для мебельного щита будет поставляться с лесопильного производства — основной производственной площадки предприятия.

В долгосрочных планах компании — масштабирование мебельного производства в формате цифровой фабрики и дальнейшее наращивание мощностей по производству мебельного щита. Общий объём инвестиций в данную производственную площадку составил более 300 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, побывавшей на площадке предприятия на Фабричной, выразил поддержку проектам, реализуемым компанией «Русский Лесной Альянс».

В рамках модернизации «Фабрики Скандия» в 2020 году были приобретены новые мебельные станки с числовым программным управлением производства компании Biesse (Италия), одного из лидеров мебельного машиностроения, а также новая окрасочно-сушильная камера. Общий объем инвестиций компании «Русский Лесной Альянс» в станочный парк мебельной фабрики на данный момент составляет около 30 млн рублей.