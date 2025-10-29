Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

Водлозерский парк расскажет и покажет кадры из жизни главной героини проекта «В соседстве с медведями».

3 ноября, в «Ночь искусств» в Водлозерском парке расскажут о жизни бурых медведей в Карелии.

— Приглашаем на бесплатную лекцию «Лесное закулисье. Опыт наблюдения за медведями» от ведущего специалиста Водлозерского парка — Анны Дудыриной. Вы познакомитесь с настоящей звездой лесов Кижского заказника — трёхлетней бурой медведицей Маней. И это не просто рассказ, а цифровой дневник её жизни, который мы читаем с помощью современных технологий, — анонсируют лекцию в Водлозерском парке.

Наблюдать за медведицей помогает проект «По соседству с медведями». Весной на нее надели GPS –ошейник, а в лесу установили фотоловушки. С помощью них сотрудники парка следили за тем, как Маня пережила суровую карельскую зиму, когда именно она проснулась от спячки, чем питалась и что делала каждый день.

— Это настоящее реалити-шоу из дикой природы, основанное на реальных научных данных, — говорят в парке.

Лекция пройдет 3 ноября в 17:00 по адресу: ул. Федосовой, 15. Вход свободный.

Добавим, что проект «В соседстве с медведями» направлен на изучение поведенческих особенностей бурых медведей и путей их миграций для устойчивого бесконфликтного сосуществования человека и животных. В парк все чаще стали поступать запросы на отстрел зверей в связи с их опасностью для людей. Природоохранная организация должна найти баланс: сохранить численность бурого медведя, при этом не допустить социальной напряженности среди местного населения.

