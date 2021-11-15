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ЦИК Карелии определился со своим руководством на ближайшие пять лет

Новости. Общество
12:40, 18 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

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Центральная избирательная комиссия республики избрала новое руководство: председателя, его заместителя и секретаря.

В минувший четверг, 16 декабря, в Законодательном собрании Карелии состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии республики.

Напомним, новый состав Центральной избирательной комиссии Карелии был сформирован 1 декабря. В него вошли 14 членов с правом решающего голоса со сроком полномочий на пять лет — с 2021 по 2026 год. В соответствии с законодательством 7 политических партий, представленных в Законодательном Собрании республики, теперь имеют 7 квотных мест в составе комиссии.  При этом все присутствующие на первом заседании ЦИК отметили высокий профессионализм членов комиссии. Из 14 человек 9 имеют высшее юридическое образование. В состав ЦИК вошли 4 Заслуженных юриста Республики Карелия и 3 кандидата юридических наук.

Вновь назначенным членам ЦИК Карелии предстояло тайным голосованием выбрать руководство комиссии. Центризбирком РФ предложил для избрания на должность председателя ЦИК Карелии состава 2021–2026 годов Алексея Бахилина. Все 14 членов проголосовали за Бахилина.

Поддержал новый состав комиссии и предложенных кандидатов на посты заместителя председателя и секретаря ЦИК. Ими вновь стали Олег Кондрашов и Григорий Футрик.

Подробности читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2021-12-18 12:58:03
Достойная кандидатура.
Саныч
2021-12-18 12:54:37
А зачем читать подробности??
кир
2021-12-18 12:51:58
Полностью поддерживаем решение избирательной комиссии. :)
Саныч
2021-12-18 13:02:33
кир, тебе решение о переводе из свиней в бараны вручи-ты и его поддержишь)
Экспeрд
2021-12-18 13:23:32
Саныч, у либеральной тусовки опять истерика ? Электорат свиньями и баранами оскорбляешь в бессильной злобе.
Изя
2021-12-18 13:00:33
кир, кто бы и сомневался ))) :)
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