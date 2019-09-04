ЦИК Карелии проверила информацию о "досрочном" принудительном голосовании

Центризбирком Карелии провел собственную проверку информации движения "Голос" о принуждении к досрочному голосованию на довыборах в Петросовет.

Как ранее сообщалось, на "Карте нарушений" движения "Голос" появилась информация, что в Петрозаводске сотрудников муниципальных учреждений принуждают к досрочному голосованию на довыборах депутата Петрозаводского городского совета по одномандатному округу № 10.

"Избирателям раздают персональные письменные напоминания с указанием, что, придя в ТИК, в качестве "уважительной причины досрочного голосования", они должны называть отпуск. "Никаких иных причин!", - сообщалось в сопроводительном листке.

Кроме этого, движение "Голос" зафиксировало, за какого именно кандидата принуждают досрочно голосовать избирателей.

Специалисты ЦИК Карелии провели собственную проверку указанных фактов.

"Имел место единичный случай, когда избирателю, который изъявил желание проголосовать досрочно в помещении ТИК, членом комиссии было предложено уточнить причину досрочного голосования. Избиратель продемонстрировал записку, где содержались сведения о месте, времени досрочного голосования и необходимости указания причины досрочного голосования – отпуск. После проведения разъяснительной беседы избиратель решил реализовать своё право на участие выборах в день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Материалы проверки были направлены в полицию Петрозаводска.

"Других фактов, указывающих на принуждение избирателей к досрочному голосованию, не установлено", - отмечают в ЦИК.

Всего за время досрочного голосования с 28 августа по 3 сентября в территориальной избирательной комиссии Петрозаводска проголосовало 27 человек, что составляет 0,09% от числа избирателей, включенных в списки (из 29154 человека). Из них, четыре избирателя досрочно проголосовали по УИК №73.

Напомним, что довыборы в Петросовет по избирательному округу № 10 состоятся в это воскресенье, 8 сентября. В качестве кандидатов в округе баллотируются Наталья Ларшина (Единая Россия), Инесса Петкевич (КПРФ), Константин Прудниченко (ЛДПР), Андрей Иванов (Справедливая Россия), Валерий Клепкин (самовыдвижение).