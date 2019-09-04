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Новости. Общество
16:00, 04 Сентября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ЦИК Карелии проверила информацию о "досрочном" принудительном голосовании

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Центризбирком Карелии провел собственную проверку информации движения "Голос" о принуждении к досрочному голосованию на довыборах в Петросовет.

Как ранее сообщалось, на "Карте нарушений" движения "Голос" появилась информация, что в Петрозаводске сотрудников муниципальных учреждений принуждают к досрочному голосованию на довыборах депутата Петрозаводского городского совета по одномандатному округу № 10.

"Избирателям раздают персональные письменные напоминания с указанием, что, придя в ТИК, в качестве "уважительной причины досрочного голосования", они должны называть отпуск. "Никаких иных причин!", - сообщалось в сопроводительном листке.

Кроме этого, движение "Голос" зафиксировало, за какого именно кандидата принуждают досрочно голосовать избирателей. 

Специалисты ЦИК Карелии провели собственную проверку указанных фактов.

"Имел место единичный случай, когда избирателю, который изъявил желание проголосовать досрочно в помещении ТИК, членом комиссии было предложено уточнить причину досрочного голосования. Избиратель продемонстрировал записку, где содержались сведения о месте, времени досрочного голосования и необходимости указания причины досрочного голосования – отпуск. После проведения разъяснительной беседы избиратель решил реализовать своё право на участие выборах в день голосования 8 сентября 2019 года", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Материалы проверки были направлены в полицию Петрозаводска.

"Других фактов, указывающих на принуждение избирателей к досрочному голосованию, не установлено", - отмечают в ЦИК.

Всего за время досрочного голосования с 28 августа по 3 сентября в территориальной избирательной комиссии Петрозаводска проголосовало 27 человек, что составляет 0,09% от числа избирателей, включенных в списки (из 29154 человека). Из них, четыре избирателя досрочно проголосовали по УИК №73.

Напомним, что довыборы в Петросовет по избирательному округу № 10 состоятся в это воскресенье, 8 сентября. В качестве кандидатов в округе баллотируются Наталья Ларшина (Единая Россия), Инесса Петкевич (КПРФ), Константин Прудниченко (ЛДПР), Андрей Иванов (Справедливая Россия), Валерий Клепкин (самовыдвижение).

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Комментарии

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кир
2019-09-04 19:34:00
Сами вы такие. Но не все такие как вы.
zanoza
2019-09-04 17:07:16
"Собственная проверка" не показала нарушений, а как же иначе, сами себя проверяли :)
Серж
2019-09-04 16:32:17
У нас всегда , по мнению местного , ЦИК тихо . Только в пословице говорят " В тихом омуте . черти водятся " . При клептократии кругом одно и тоже .......липа .
кир
2019-09-04 16:10:10
Чего вопили заноза с юзером? Совсем в башке мрачное сознание. Ладно заноза - она на пенсии. А тебе, дружок, ещё пахать и пахать надо. От пустых, никчемных переживаний можно и здоровье потерять. Береги себя, потому что мир прекрасен!
zanoza
2019-09-04 17:43:05
кир, мир был бы намного прекраснее если бы в нём отсутствовали мерзкие тролли :)
User
2019-09-04 17:37:00
кир, специально для сказочных местный ЦИрК исполнил песню "Все хорошо, прекрасная маркиза". :)
zanoza
2019-09-04 17:16:05
кир, вопить это по твоей части у тебя это получается делать в каждом комментарии :)
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