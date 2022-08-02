ЦИК подсчитал количество избирателей, которые могут прийти на выборы главы Карелии

Численность избирателей в Карелии по состоянию на 1 июля 2022 года составила 504 845 человек.

Такое количество бюллетеней утвердила Центральная избирательная комиссия республики для проведения выборов главы Карелии.

Из общего количества бюллетеней 223 965 штуки будут предназначены для голосования с помощью технических средств подсчета голосов — КОИБ.

Первая партия бюллетеней для досрочного голосования будет изготовлена не позднее 21 августа 2021 года.

Выборы пройдут 9,10 и 11 сентября.