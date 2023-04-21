ЦИК России согласовала дистанционное электронное голосование в трех муниципальных округах Карелии

Регион признали готовым к дистанционному электронному голосованию на выборах в трех округах республики: Беломорском, Питкярантском и Сегежском.

В среду, 7 июня,на заседании ЦИК Карелии регион признали готовым к дистанционному электронному голосованию на выборах в трех муниципальных округах республики: Беломорском, Питкярантском и Сегежском.

В единый день голосования, 10 сентября, в Карелии состоится масштабная избирательная кампания муниципального уровня, в том числе и первые выборы депутатов Советов вновь образованных муниципальных округов: Беломорского, Питкярантского и Сегежского.



Кроме того, муниципальные выборы пройдут еще в 11 районах республики. Всего будет распределено более 20 должностей глав поселений и порядка 460 депутатских мандатов в представительных органах.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, в этом году в единый день голосования 10 сентября ДЭГ смогут использовать порядка двух десятков регионов из тех, кто подал заявку. Заявка на применение ДЭГ была направлена и избиркомом Карелии.

При принятии решения о согласовании ДЭГ ЦИК России учитывает ряд серьезных критериев, в том числе процент обладателей подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», обеспечение жителей доступом к сети Интернет, покрытие территорий сотовой связью. Карелия в очередной раз подтвердила свой статус передового региона в сфере информационных технологий.

В 2020 году Карельский избирком уже подавал заявку в ЦИК на применение ДЭГ в республике, тогда для получения положительного решения не хватило всего одного голоса.



В мае 2021 года более семи тысяч жителей Карелии приняли участие в общероссийской тренировке по тестированию системы дистанционного электронного голосования. Тогда Карелия вошла в тройку лидеров из всех регионов Северо-Запада по количеству желающих опробовать новую систему.