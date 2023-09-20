Циклон «Ян» может оставить Карелию без электричества

Энергетики Карелии работают в режиме повышенной готовности.

Циклон «Ян» несет в Карелию сильные дожди и порывистый ветер, сообщили энергетики республики.

Филиал «Россети Северо-Запад» в Карелии работает в режиме повышенной готовности.



Как уточнили специалисты сетевой компании, 69 аварийных бригад и 320 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.



В случае необходимости 73 дизельных генератора общей мощностью 3,8 МВт обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.



В карельском филиале Россетей прогнозируют, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня 20 сентября.



Энергетики запретили приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Об отключениях электроэнергии и повреждениях жителей Карелии просят сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей: 8-800-220-0-220.