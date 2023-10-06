Циклон обрушил на Карелию мокрый снег

Жителей республики предупредили об опасном явлении.

В ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр Карелии предупредили о неблагоприятном явлении — сильных осадках в виде мокрого снега и дождя.

Осадки начались на юго-западе республики сегодня, 7 октября, начиная с 5 утра. Днем непогода придет в южные и центральные районы республики, затронув и Петрозаводск.

Ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра с переходом к северо-восточному порывами до 15-20 м/с. На акваториях крупных водоемов юга республики скорость ветра будет доходить до 24 м/с.