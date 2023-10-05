Циклон с мокрым снегом и дождем надвигается на Карелию

Уже в субботу на юге республики похолодает и начнутся дожди со снегом.

Циклон «Оли», обусловивший дождливую и ветреную погоду в Карелии в последние дни, уходит на восток. Но в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» предупредили о новом циклоне, надвигающемся на республику с запада.

Циклон «Патрик» в данный момент накрывает Балтийское море, но уже завтра, 7 октября, он придет в Карелию, принеся с собой ветер, дожди и мокрый снег.

Напомним, ранее снег уже выпал на севере Карелии, в Лоухском и Калевальском районах.