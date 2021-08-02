Циклон, заливший дождями Петербург, движется в Карелию

Синоптики сообщают, что в Карелию движется циклон из Санкт-Петербурга, где прошли мощные дожди.

Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге с вечера понедельника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Центр циклона в настоящее время смещается на север Карелии.

В северной столице наблюдался разгул непогоды. По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, наибольшее число осадков пришлось на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. В ночь на вторник порывы ветра в городе достигали 20 м/с. «Поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев (повреждены семь легковых автомобилей), одно падение слабо закрепленной конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений», — рассказали в главке. Пострадавших нет. Также в социальных сетях очевидцы сообщали о подтоплениях дорог.

Ранее МЧС предупреждало, что на Карелию надвигаются сильный дождь и ветер.