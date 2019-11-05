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Новости. Общество
15:12, 05 Ноября 2019

Цирк с животными – это издевательство, показал опрос

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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" выступают против цирка с животными.

23 октября в Олонце в передвижном цирке во время представления медведь напал на дрессировщика, животное в момент инцидента было в наморднике. Присутствовавшие на представлении зрители с детьми, которые также были не защищены от животного, отделались легким испугом. Но после данного случая в цирке решили исключить номер с медведем из программы, а судьба цирков с животными вновь стала темой для бурных обсуждений в обществе.

Мы решили спросить у своих читателей, как они относится к такому цирку. И большинство респондентов (63%) ответили, что плохо. Они считают такие цирки издевательством над животными.

Второе место занял ответ: "Если цирк правильный, то это искусство". Такое мнение высказали 25% участников опроса.

9% респондентов нормально относятся к цирку. "Мы все живем в цирке", - считают наши читатели.

И лишь 1% участников опроса заявили, что отлично относятся к цирку с животными, детям нравится.

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