Цирк в северо-западном регионе наказали за опасные представления с медведями и тиграми

Цирк в республике Коми оштрафовали за многочисленные нарушения.
Прокуратура Коми потребовала проверить работу цирка в городе Ухта. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выехали с проверкой в передвижной цирк.
Выяснилось, что клетки для содержания собак не соответствуют размерам, отсутствуют площадки для выгула лошадей и пони, нет ограждений перед клетками с медведями, стойл с лошадьми и ослами, вольеров с собаками и тиграми.
Животных кормили зерном без ветеринарных документов, с неизвестным сроком годности.
Владельца цирка наказали штрафом в 30 тысяч рублей, вынесли представление об устранении нарушений.
Часть нарушений утрснаил во время проверки, остальные - под контролем надзорного органа.
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