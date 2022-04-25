Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале

Российский артист балета Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе «Сегодня вечером», которая выйдет на Первом канале 7 мая. Согласно программе, на сайте Первого канала, «Сегодня вечером» выйдет в эфир 7 мая в 21:35, сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне», — сказал Цискаридзе в анонсе передачи, размещенном в его Telegram-канале.

После начала спецоперации на Украине развлекательные программы перестали выходить в эфир, сетка Первого канала была переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. Ранее ведущим программы «Сегодня вечером» был Максим Галкин. СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль.