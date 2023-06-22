Эксперты и военкоры поддержали Владимира Путина

Главное для страны — сохранять единство, а любые внутренние конфликты лишь на руку врагу, согласны лидеры общественного мнения.

Лидеры общественного мнения поддержали президента России Владимира Путина, выступившего сегодня утром с обращением о недопустимости вооруженного мятежа, заявили в центре управления регионом (Карелия).



«Во время войны слова Верховного Главнокомандующего - единственный рабочий для армии закон. Другого быть не может», - в частности, приводит ЦУР слова авторов телеграм-канала WarGonzo.



Военкор Евгений Поддубный считает, что организаторы мятежа пытаются поставить страну на грань гражданской войны.



«Что говорят офицеры, с которыми я на связи. При всем уважении к бойцам ЧВК «Вагнер» за былые подвиги, они расценивают их действие как измену. В стране есть избранный народом президент, и именно он принимает решения, и он же несет за них ответственность. Но я напомню, что внешние враги не способны уничтожить Россию без внутренней смуты. Смута - единственное главное условие для успеха противника», - пишет Поддубный.



О необходимости консолидации в трудных для России обстоятельствах рассуждает и директор музея современной истории России Ирина Великанова.



«В ХХ веке наша страна пережила две мировых войны. И, как учит история, победить можно, только сплотившись, а проиграть, если внутри предательство и разобщенность. Сегодня многие растерялись. Никто не ожидал удара в спину от людей, которые еще вчера были героями. Президент в своей речи назвал вещи своими именами — это предательство, а предательство должно быть наказано», - отмечает эксперт.



«В самый трудный и горький час я с президентом, с нашей армией, с героями, бьющими врага на передке. Со всем нашим народом. Придет час – и мы все вместе отпразднуем нашу Победу», - пишет Олег Рой.



Поддержку Владимиру Путину ранее также выразили руководители российских регионов, в том числе глава Карелии Артур Парфенчиков.