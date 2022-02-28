890x80
Реклама
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Глава Карелии высказался о военной операции на Украине 48
28.02.2022 14:33
Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов
28.02.2022 17:07

ЦУР Карелии: Перебоев с продуктами не будет

Новости. Общество
06:40, 01 Марта 2022
фото: © kubnews.ru

Новости партнеров

Центр управления регионом Республики Карелия разъяснил, что перебоев с продуктами не будет, а необоснованный рост цен будет пресекаться УФАС.

В понедельник, 28 февраля, жители Карелии в соцсетях высказали озабоченность, что после введения санкций могут пропасть некоторые категории продуктов, которые импортируются в Россию другими странами. ЦУР Карелии запросил ответ в Министерстве сельского и рыбного хозяйства РК.

По информации специалистов Минсельхоза, наша страна полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.

«Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков», — разъяснили в Минсельхозе.

Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены.

Также через соцсети поступило сообщение о том, что намечается рост цен на стройматериалы. В ряде торговых точек жители уже фиксируют рост цен. Министерство экономического развития и промышленности пояснило, что по всем выявленным фактам материалы направляются в УФАС Карелии для правовой оценки.

ЦУР Карелии продолжает работу по выявлению в СМИ и соцсетях республики фейковой и недостоверной информации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
22.02.2022, 14:01
Нападение на учителя в школе Петрозаводска попало на видео

Аналитика

28.02.2022 13:39
Обществоведение
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 1
Комплекс зданий, куда власти Петрозаводска предлагают перенести троллейбусное депо, находится в плачевном состоянии, его реконструкция потребует сотен миллионов рублей.
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»