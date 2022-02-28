ЦУР Карелии: Перебоев с продуктами не будет

Центр управления регионом Республики Карелия разъяснил, что перебоев с продуктами не будет, а необоснованный рост цен будет пресекаться УФАС.

В понедельник, 28 февраля, жители Карелии в соцсетях высказали озабоченность, что после введения санкций могут пропасть некоторые категории продуктов, которые импортируются в Россию другими странами. ЦУР Карелии запросил ответ в Министерстве сельского и рыбного хозяйства РК.

По информации специалистов Минсельхоза, наша страна полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.

«Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков», — разъяснили в Минсельхозе.

Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены.

Также через соцсети поступило сообщение о том, что намечается рост цен на стройматериалы. В ряде торговых точек жители уже фиксируют рост цен. Министерство экономического развития и промышленности пояснило, что по всем выявленным фактам материалы направляются в УФАС Карелии для правовой оценки.

ЦУР Карелии продолжает работу по выявлению в СМИ и соцсетях республики фейковой и недостоверной информации.