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ЦУР Карелии подписал с ПетрГУ соглашение о сотрудничестве

Новости. Общество
09:03, 15 Декабря 2022
фото: © пресс-служба ПетрГУ

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Студенты нескольких факультетов Петрозаводского госуниверситета смогут проходить практику в Центре управления регионом, а после получить работу в сфере интернет-коммуникаций.

Центр управления регионом (ЦУР) республики Карелия и Петрозаводский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа позволит организациям делиться накопленным опытом в сферах интернет-коммуникаций и digital, обмениваться знаниями в сфере социальных медиа. Студенты вуза смогут проходить практику в Центре управления регионом, а талантливые выпускники — в будущем получить работу здесь или в органах госвласти.

«Выпускники ПетрГУ и сейчас работают в Центре управления регионом республики Карелия, мы видим, что уровень их профессиональной подготовки соответствует требованиям, которые предъявляет к своим сотрудникам федеральная структура, — говорит руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова. — А соглашение, которое мы заключили, даст нашему сотрудничеству системную основу».

Центры управления регионами являются подразделениями АНО «Диалог Регионы» и создавались для ускорения решения вопросов, с которым граждане обращаются к власти. Сейчас они выступают как экспертные организации в области интернет-коммуникаций и взаимодействия государства с IT-сообществом, а Петрозаводский университет готовит не только специалистов, но и разрабатывает новые технологии и другие интеллектуальные продукты.

«Университет заинтересован в сотрудничестве с ведущими организациями страны. Уверен, что возможности ЦУР Карелии и опыт ПетрГУ дадут новые возможности для наших образовательных программ и прикладных разработок. А студентам и выпускникам — еще и шанс получить дополнительные компетенции», — считает ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин.

Всего российские Центры управления регионами заключили более 90 соглашений с вузами страны. Это позволит не только участвовать в совместных проектах и обмениваться опытом, но и даст университетам возможность использовать уникальные образовательные программы АНО «Диалог Регионы».

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