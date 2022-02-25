ЦУР Карелии: «В банкоматах нет проблемы с наличностью»

Карельский Центр управления регионом продолжает оперативно реагировать на обращения жителей республики, размещенные в социальных сетях.

За последние сутки — среду 3 марта — больше всего обращений, поступило после сообщения транспортных компаний о намерении повысить цены на проезд в маршрутках на 42% — до 48 и 50 рублей.

Все жалобы петрозаводчан направлены в администрацию Петрозаводского городского округа и правительство Республики Карелия. Власти срочно приняли меры — к урегулированию ситуации были привлечены представители УФАС, городской прокуратуры и Минтранса Карелии. После встречи и обсуждения ситуации перевозчики отозвали уведомления о повышении стоимости проезда. Но расслабляться рано, считает глава Петрозаводска Владимир Любарский.

— Понимаем, что это не финал истории. Администрация города продолжает с помощью уполномоченных и надзорных органов работу в этом направлении. «Разговор с перевозчиками будет продолжен», —сообщил он.

Также в ЦУР Карелии поступали жалобы на отсутствие наличных в банкоматах Россельхозбанка. Сотрудники Центра управления регионом обратились за комментариями в карельское отделение финансовой организации. По информации банка, в Петрозаводске и районах Карелии загрузка банкоматов производится регулярно в соответствии с графиком.

— По данным Отделения Национального банка по Республике Карелия Банка России, кредитные организации непрерывно обеспечиваются наличными, — подтвердили в Россельхозбанке.

Продолжают поступать вопросы, связанные с повышением цен на продукты. В частности, жители республики сообщают о подорожании молока у карельских производителей.

Как пояснили ЦУР в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, цены на молочную продукцию произошел еще до введения санкций против России. Это общероссийская тенденция, обусловленная увеличением стоимости сырья, упаковки, затрат на логистику. В тоже время контролирующие органы и российские министерства договорились с торговыми сетями о добровольном ограничении наценок на отдельные товары.

— Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары. Ведомство ожидает, что в ближайшее время это положительно скажется на уровне цен, — сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Соответствующая информация направлена в торговые сети.

ЦУР Карелии продолжает отвечать на вопросы граждан в социальных сетях, а также выявлять фейковую и недостоверную информацию.