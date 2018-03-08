ФОТО: "Цветочные патрули" охотились на автоледи в Карелии

Накануне Международного женского дня дамы за рулем попали под пристальное внимание инспекторов.

Дорожные полицейские Петрозаводска, Беломорска, Сегежи, Пудожа, Пряжи и Прионежского района в предпраздничный день останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины.

Инспекторы желали автоледи весеннего настроения и радостных событий, а также напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает сайт Госавтоинспекции.

Помимо этого, в Карелии состоялось несколько акций, приуроченных к празднованию Международного женского дня.

Так, госавтоинспекторы Олонца совместно с волонтерами Центра дополнительного образования организовали акцию "Безопасность в подарок". Подростки изготовили броши со световозвращательными элементами и вручили их участницам дорожного движения. Отражающие свет подвески в качестве подарков изготовили также кондопожские кадеты

В Медвежьегорске дошкольники подготовили открытки с праздничными поздравлениями и рекомендациями по соблюдению правил безопасности на дорогах и подарили их женщинам-пешеходам и дамам за рулем.

В Сортавале мамы с дочками стали участницами праздничного конкурса "Автомама-2018". Конкурсантки подготовили для зрителей сказочное представление по теме безопасность дорожного движения.