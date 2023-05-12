Цветущие яблони украсили Петрозаводск

В минувшие выходные горожане устремились в Ботанический сад ПетрГУ на фотосессии.

В субботу и воскресение Ботанический сад ПетрГУ посетило много жителей Петрозаводска. Но «яблочные» ожидания горожан не оправдались: цветение сортов, выращиваемых в саду, еще не вступило в полную силу. Зато петрозаводчане видят, как красиво в этом году на улицах, где высажены яблони.

Где цветущие деревья стали главным украшением, знает «Фактор News».