Цыпленок с водкой стали добычей злоумышленников в Карелии

Бойцы Росгвардии задержали двух похитителей товара в магазинах Сегежи и Петрозаводска, сообщили в ведомстве.

В понедельник, 24 октября, в Сегеже и в торговом заведении Петрозаводска. Были задержаны двое 46-летних мужчин и 39-летний житель Карелии.

Среди похищенного: крепкие алкогольные напитки, цыпленок-бройлер и другое. Ущерб магазинам составил около 3 тысяч рублей.

Задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.