Цыпленок с водкой стали добычей злоумышленников в Карелии

Бойцы Росгвардии задержали двух похитителей товара в магазинах Сегежи и Петрозаводска, сообщили в ведомстве.
В понедельник, 24 октября, в Сегеже и в торговом заведении Петрозаводска. Были задержаны двое 46-летних мужчин и 39-летний житель Карелии.
Среди похищенного: крепкие алкогольные напитки, цыпленок-бройлер и другое. Ущерб магазинам составил около 3 тысяч рублей.
Задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание