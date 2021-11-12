890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

ТСЖ из Петрозаводска выиграло суд у блогера Варламова по «делу о говнохранителях»

Новости. Общество
16:08, 01 Декабря 2021
фото: varlamov.ru

Новости партнеров

Суд обязал популярного блогера Илью Варламова удалить публикацию и разместить на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения.

Московский городской суд признал, что российский популярный блогер Илья Варламов распространил недостоверную информацию в оскорбительной форме в интернете. Речь идет о посте, в котором Варламов назвал «говнохранителями» противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов в Петрозаводске. В этой связи ТСЖ «Ленина 18Б» из Петрозаводска и адвокат Наталья Союнен подали два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации против Ильи Варламова.

«Суд апелляционной инстанции города Москвы встал на нашу сторону и вынес решение, по которому автор должен удалить публикацию, опубликовать на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения», — сообщила в соцсети адвокат Наталья Союнен.

Как пояснила Наталья Союнен «Столице на Онего», всего по указанному делу были направлены три иска в Мещанский суд, но по каждому из них требования были отклонены. Затем Московский суд отменил два из трех решений и поддержал требования петрозаводских истцов; третье решение находится на рассмотрении.

Также, как сообщила Союнен, суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ.

Напомним, пост «Говнохранители на страже визуального мусора» был опубликован на сайте блогера. В нем Варламов заявил, что Петрозаводск преобразился в лучшую сторону после того, как в городе появился дизайн-код, регламентирующий формат вывесок и рекламы. Противников дизайн-кода, в число которых входили петрозаводские предприниматели и представители городского ТСЖ, он назвал «говнохранителями». 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-12-01 16:32:54
Да и правильно, а то теперь вывески мелкие, крошечным текстом что-то написано и не увидеть, где и что находится.
Полезный
2021-12-01 16:27:01
В агрекалче таких урбанистов много. Уточек кормят на правозащитных прогулках.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:58
Обществоведение
«Идет волшебница зима»  1
Советские коммунальные службы загодя готовились к проказам матушки-зимы и на нее не кивали.
«Издевательство над правосудием» 13
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»