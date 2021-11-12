ТСЖ из Петрозаводска выиграло суд у блогера Варламова по «делу о говнохранителях»

Суд обязал популярного блогера Илью Варламова удалить публикацию и разместить на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения.

Московский городской суд признал, что российский популярный блогер Илья Варламов распространил недостоверную информацию в оскорбительной форме в интернете. Речь идет о посте, в котором Варламов назвал «говнохранителями» противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов в Петрозаводске. В этой связи ТСЖ «Ленина 18Б» из Петрозаводска и адвокат Наталья Союнен подали два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации против Ильи Варламова.

«Суд апелляционной инстанции города Москвы встал на нашу сторону и вынес решение, по которому автор должен удалить публикацию, опубликовать на своем ресурсе в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения», — сообщила в соцсети адвокат Наталья Союнен.

Как пояснила Наталья Союнен «Столице на Онего», всего по указанному делу были направлены три иска в Мещанский суд, но по каждому из них требования были отклонены. Затем Московский суд отменил два из трех решений и поддержал требования петрозаводских истцов; третье решение находится на рассмотрении.

Также, как сообщила Союнен, суд взыскал 15 тысяч рублей в пользу адвоката и 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ.

Напомним, пост «Говнохранители на страже визуального мусора» был опубликован на сайте блогера. В нем Варламов заявил, что Петрозаводск преобразился в лучшую сторону после того, как в городе появился дизайн-код, регламентирующий формат вывесок и рекламы. Противников дизайн-кода, в число которых входили петрозаводские предприниматели и представители городского ТСЖ, он назвал «говнохранителями».