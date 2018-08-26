TUI планирует увеличить число экскурсионных туров в Карелию в два раза

Российский туроператор TUI в 2019 году намерен предлагать путешественникам пакетные туры в Карелию - с дорогой и проживанием.

В следующем году компания TUI, которая сегодня предлагает порядка 30 различных вариантов экскурсионных туров и маршрутов по Карелии, будет делать упор на гастрономические, паломнические, оздоровительные, спортивные туры в регион, а также на зимний и эко-туризм. Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал на пресс-конференции в горном парке "Рускеала", где проходил фестиваль "Ruskeala Symphony", сообщается на сайте правительства Карелии.

По словам Тараса Демура, к региону есть огромный интерес со стороны туристов, и на следующий год компания планирует увеличение объемов в два раза.

В этом году туроператор TUI выступил генеральным партнером фестиваля "Ruskeala Symphony", который проходит второй раз, но уже популярен за счет уникального формата и природных особенностей горного парка "Рускеала". Руководитель заверил, что в планах компании – долгосрочное партнерство.

"Я лично в Карелию влюбился, поэтому будем стараться помогать", - отметил Тарас Демура.

Глава республики Артур Парфенчиков, участвовавший в пресс-конференции, рассказал, какие туристические направления получат активное развитие в регионе. Это, в частности, приладожский кластер "Южная Карелия", где большое внимание будет уделяться туризму исторического формата. В средней Карелии главное направление – остров Кижи: от Медвежьегорска до побережья, граничащего с зоной ЮНЕСКО, планируется строительство дороги, которая позволит сделать посещение острова круглогодичным. Также хорошие перспективы развития туризма в Заонежье и на карельском Беломорье, пишут на сайте правительства Карелии.