Туман окутает Карелию 30 октября

Карельские синоптики рассказали о погоде на четверг.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 30 октября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +2, +4°С, днём +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, юго-восточный слабый.
Температура воздуха ночью +1,+6°С, днём +3,+8°С.