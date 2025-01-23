«Тупее ДТП надо ещё поискать»: легковушка ни с того ни с его сдала назад, влетев в другое авто в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Момент аварии на одном из перекрестков карельской столицы попал на видео.

О нелепом дорожном происшествии сообщили в субботу, 25 января, в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Там же опубликовали видео, на которое попал момент ДТП.

Дорожная авария произошла на перекрестке проспекта Невского и улицы Калинина.

Судя по записи, два легковых автомобиля остановились друг за другом перед светофором на улице Калинина. В какой-то момент автомобиль, стоявший впереди, вдруг поехал задним ходом. В результате он врезался в стоящую позади машину.

Отметим, проезжая часть на Калинина была совершено пустой. Маневр вызвал недоумение пользователей сети, которые в комментариях назвали ДТП «тупым».

«Тупее ДТП надо ещё поискать», — написал один из подписчиков паблика.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняются.