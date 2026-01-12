Тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) включили карельский тур в свой рейтинг.
Туристическая программа «5 сочных дней в Карелии» попала в рейтинг самых дорогих туров по России для внутренних туристов в 2025 году.
Тур по Карелии занял 15-е место в общем рейтинге. Путешествие по Карелии, которое туристы приобрели в июне 2025 года, обошлось в 550 тысяч рублей. Программа включала поездки в горный парк «Рускеала», на острова Валаам и Кижи, а также экскурсию к водопадам. В стоимость входил трансфер из Санкт-Петербурга, проживание в трех трехместных номерах комфортабельного отеля с завтраками.
Лидером рейтинга стало недельное путешествие на плато Путорана в Красноярском крае для семьи из четырех человек за 7,3 миллиона рублей. На втором месте — экспедиционный круиз по Шантарским островам в Хабаровском крае за 6,6 миллиона рублей. Третье место — Новогодние каникулы в люксовом отеле около Кремля за 4,2 млн рублей.
Аналитики АТОР отметили, что самые дорогие туры по России — это в основном сложные экспедиции и путешествия в уникальные природные места. В отличие от зарубежных направлений, где лидируют виллы на курортах, российские премиальные туристы выбирают эксклюзивный опыт, который нельзя получить за границей.
Ранее мы писали, что город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе.