Турбаза, где располагался печально известный лагерь на Сямозере, подешевела в два раза

За полтора года ПАО "МРСК Северо-Запада" не удалось продать непрофильный актив - турбазу "Лесная сказка" в Карелии, где располагался лагерь "Парк-отель "Сямозеро".

Как пишет "Коммерсантъ", энергетики объявили о намерениях продать 97,96% акций ОАО "Лесная сказка" (оставшиеся принадлежат карельской республиканской организации "Электропрофсоюз") в январе 2017 года. Площадкой для продажи был выбран РАД, но торги неоднократно переносились и акции до сих пор не проданы. Начальная цена лота составляла 41,7 млн рублей. Однако обратившись к Екатерине Радченко, которая значится менеджером объекта на сайте РАД, корреспондент издания узнал, что сейчас акции можно приобрести вдвое дешевле — за 20,85 млн.

База отдыха "Лесная сказка" расположена на берегу озера Сямозеро в 80 км от города Петрозаводска. Она представляет собой комплекс зданий и сооружений, рассчитанный на размещение 184 человек. В частности, на территории базы расположены четыре спальных корпуса каждый площадью 350 кв. м, административное здание с медицинским блоком площадью 294,6 кв. м, гостиница на десять двухместных номеров площадью 277 кв. м, гостевой домик на 35,7 кв. м, клуб-столовая на 1234,7 кв. м. База отдыха оснащена автономным инженерным обеспечением, спортивными и игровыми площадками, оборудованным песчаным пляжем, лодочной станцией. Также в собственности находится земельный участок площадью 108,73 тыс. кв. м.

МРСК Северо-Запада приняла на баланс акции "Лесной сказки" в 2008 году на безвозмездной основе, а продавать начала спустя полгода после трагедии на турбазе, прогремевшей на всю страну.

Сетевая компания сдавала турбазу в аренду, поэтому прямого отношения к трагедии не имеет. До августа 2016 года турбазой управляло ООО "Парк-отель "Сямозеро"". Затем, после введения в отношении арендатора процедуры банкротства, договор был расторгнут.

В пресс-службе МРСК Северо-Запада подтвердили, что спрос на приобретение пакета акций "Лесной сказки", равно как и на аренду имущества, в настоящее время отсутствует.

"С Министерством образования Республики Карелия идут переговоры о приобретении данного актива, так как в регионе фиксируется нехватка детских оздоровительных лагерей. Кроме того, в республике нет аналогичных детских лагерей с кирпичными постройками",— сказали в сетевой компании.

МРСК Северо-Запада не подтвердила снижение начальной стоимости лота, но отметила, что по итогам торгов она может быть уменьшена не более чем в два раза.

Если новый собственник турбазы в дальнейшем захочет использовать ее под размещение детских летних лагерей, то это будет определенно негативным фактором, считает гендиректор АН "Метры" Андрей Вересов.При этом эксперты сходятся во мнении, что наличие негативного фона не сильно сказывается на перспективах продажи недвижимости.

"Подобные сделки — это дело случая. Если найдется инвестор, который захочет купить базу, значит, продажа состоится, не найдется — не состоится, сколько цену ни снижай",— полагает коммерческий директор ГК Docklands Development Екатерина Запорожченко.

"Проблемы с репутацией у нас лечатся переименованием. Хотя потенциальный покупатель наверняка попытается использовать сложивший вокруг актива "неблагополучный фон" как аргумент для торга, но это будет лишь после того, как начнутся переговоры",— сказал руководитель экспертного бюро "Сперанский" Дмитрий Сперанский.