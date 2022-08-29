Турецкая компания пообещала предприятиям Карелии новые пути поставок в условиях санкций

Турецкий промышленный холдинг «Гёрэв» готов сотрудничать с предприятиями Карелии, чтобы они смогли найти новые рынки сбыта за рубежом в условиях западных санкций.

Об этом на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым заявил председатель совета правления холдинга Шен Хусейн Тугай.

«Мы считаем своей миссией развивать отношения с республикой. Это торговля, лекарственная отрасль, инвестиции в экономику. Есть интерес к лесному хозяйству, горнопромышленному комплексу, рыбной отрасли. В условиях санкций особо важны новые логистические цепочки. Карелия в этом направлении может полностью рассчитывать на поддержку со стороны Турции», — сказал руководитель компании.

На встрече стороны подписали соглашение о сотрудничестве.