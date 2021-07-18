Турецким отелям грозит закрытие за шведский стол

Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного «шведского стола» при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты.

Об этом сообщил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Ранее в отелях Антальи туристы из РФ заметили существенное отступление от правил, действующих в Турции в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, в некоторых отелях еду на тарелки накладывают не официанты в масках и перчатках, а сами туристы, как это было ранее на «шведских столах».

«В сертификации безопасного туризма никаких изменений нет. В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты», — сказал собеседник агентства.