Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

Пострадавшие добирались до дома сами, а компания-организатор заявляет о своих действиях по регламенту.

Отдых в Карелии для группы туристов из Санкт-Петербурга обернулся серьезным испытанием. Организаторы тура оставили на острове восьмерых путешественников, включая ребенка, которые ненамного опоздали к автобусу. Об этом рассказывает «Пятый канал». Причиной задержки стала полученная малышом травма. Несмотря на это, водитель и гид, сославшись на внутренний регламент, уехали вместе с вещами всей группы.

Инцидент произошел во время пешей экскурсии. По словам пострадавших, их задержка составила не более 15 минут из-за необходимости оказать помощь ребенку. Однако в турфирме настаивают, что опоздание составило 18 минут. В итоге брошенным путешественникам пришлось самостоятельно искать способ добраться до города без денег, документов и вещей.

Возвращать деньги за неоказанную услугу руководитель турфирмы не спешит и, по словам пострадавших, путается в условиях собственного договора. В частности, в документе черным по белому прописана обязанность исполнителя незамедлительно сообщать в спецслужбы в случае ЧП, чего сделано не было.

По факту произошедшего подано заявление в полицию. Компании грозит административная ответственность за оказание некачественных услуг с штрафом до 100 тысяч рублей, а также возможная уголовная статья за оставление в опасности.

Ранее мы рассказывали, что новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии.