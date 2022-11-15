Турфирма из Карелии завоевала «Премию Рунета»

Турфирма из Карелии со своим порталом Этокарелия.рф стала одним из победителей премии в номинации «Путешествия по РФ».

В Москве прошла церемония вручения национальной награды «Премия Рунета 2022». За статуэтки боролись ИТ-компании, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 1 135 заявок, победителями стали 57 организаций и проектов.



Награду вручили в шести основных и пяти специальных номинациях, а также в трех номинациях народного голосования.



В номинации «Путешествия по РФ» одним из победителей стала карельская компания «ОнегоТур» с порталом Этокарелия.рф. На туристическом рынке республики компания работает уже более 20 лет, сообщили в региональном правительстве.



Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших в сфере высоких технологий и интернета. Вручается с 2004 года.