890x80
Реклама
Пять миллионов на «оказание услуг» 2
Новое
Сегодня 14:41
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
31.01.2022 17:42

Турфирма из Петрозаводска исключена из федерального реестра туроператоров

Новости. Общество
15:46, 01 Февраля 2022
фото: © freepik

Новости партнеров

Ростуризм исключил ООО «Визит Карелия» из федерального реестра туроператоров по внутреннему туризму за грубые нарушения.

«Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, которые систематически нарушали права своих клиентов. Это туроператоры, работавшие под брендами «Регион» и «Визит Карелия»», — пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

В частности, из реестра исключены три юрлица — ООО «Туроператор Регион Поволжье», ООО «Туроператор Регион — Юг» и ООО «Визит Карелия». Клиенты этих турфирм обратились в Ростуризм с жалобами, что заплатили за туристический продукт, но услуга им так и не была оказана. Благодаря решению ведомства туристы получили право обратиться за выплатами в страховые компании, отметили в Ростуризме.

«Данная ситуация лишний раз демонстрирует, что проблемы с финансовым обеспечением актуальны не только для выездного, но и для внутреннего рынка. Соответствующие предложения нами сформулированы в проекте нового федерального закона о туризме, который сейчас проходит общественное обсуждение. Нам важно, чтобы права туриста были защищены вне зависимости от того, путешествует он за пределами страны, или внутри нее», — подчеркнула руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Представители «Визит Карелия» не ответили ни на один запрос Ростуризма. При этом, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ внесена запись об отсутствии компании по адресу регистрации и блокировке ее банковских счетов. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн рублей. «Визит Карелия» начала осуществлять свою деятельность после начала пандемии, соответственно, она не могла иметь «доковидных» обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:41
Расследование
Пять миллионов на «оказание услуг» 2
Зачем налогоплательщикам Карелии оплачивать зарплату и командировочные гражданина Финляндии?
Решающий гол 6
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 12
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»