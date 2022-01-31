Турфирма из Петрозаводска исключена из федерального реестра туроператоров

Ростуризм исключил ООО «Визит Карелия» из федерального реестра туроператоров по внутреннему туризму за грубые нарушения.

«Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, которые систематически нарушали права своих клиентов. Это туроператоры, работавшие под брендами «Регион» и «Визит Карелия»», — пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

В частности, из реестра исключены три юрлица — ООО «Туроператор Регион Поволжье», ООО «Туроператор Регион — Юг» и ООО «Визит Карелия». Клиенты этих турфирм обратились в Ростуризм с жалобами, что заплатили за туристический продукт, но услуга им так и не была оказана. Благодаря решению ведомства туристы получили право обратиться за выплатами в страховые компании, отметили в Ростуризме.

«Данная ситуация лишний раз демонстрирует, что проблемы с финансовым обеспечением актуальны не только для выездного, но и для внутреннего рынка. Соответствующие предложения нами сформулированы в проекте нового федерального закона о туризме, который сейчас проходит общественное обсуждение. Нам важно, чтобы права туриста были защищены вне зависимости от того, путешествует он за пределами страны, или внутри нее», — подчеркнула руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Представители «Визит Карелия» не ответили ни на один запрос Ростуризма. При этом, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ внесена запись об отсутствии компании по адресу регистрации и блокировке ее банковских счетов. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн рублей. «Визит Карелия» начала осуществлять свою деятельность после начала пандемии, соответственно, она не могла иметь «доковидных» обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.