Турфирму в Карелии оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за непривитых от коронавируса работников

В Лоухском районе менее 80% работников компании успели привиться от коронавируса.

Как сообщили на сайте Лоухского районного суда, местная компания, оказывающая услуги в сфере туризма, была признана виновной в административном нарушении.

Было установлено, что в коллективе турфирмы не был достигнут уровень охвата профилактическими прививками против CОVID-19 не менее 80% от общей численности работников.

В результате суд, учитывая смягчающие обстоятельства — в частности, тот факт. Что компания впервые привлекается к административной ответственности — назначил турфирме штраф в размере 100 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.