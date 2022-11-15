Турист, егерь и полицейские спасли от гибели краснокнижную гагару в Карелии (ВИДЕО)

Любитель природы из Петербурга поблагодарил карельских полицейских и охотоведа за помощь в спасении редкой птицы, сообщили в МВД Карелии.

Ноябрьским днём турист из Санкт-Петербурга ехал на автомобиле по участку дороги «Пудож – Медвежьегорск», и приметил на обочине нечто необычное. Это была дикая птица с ярким чёрно-белым оперением, со стороны кажущаяся абсолютно обессилевшей. Путешественник осмотрел её, и решил, что на трассе птице совсем не место.

Неравнодушный мужчина разместил птицу на переднем сидении и привез в деревню Пяльма. Недолгие поиски в интернете помогли петербуржцу определить, что эта птица – гагара, занесенная в Красную книгу России. Но что делать с ней дальше, если на следующий день гостю необходимо было отправляться домой? Мужчина позвонил на номер 112, а оттуда сообщение передали в отделение полиции по Пудожскому району.

«Меня выслушали и сказали, что подумают, как разобраться в этой ситуации и перезвонят. Перезвонили очень оперативно и сказали, что выезжают сотрудники МВД и лесник», – описал ситуацию петербуржец.

Вскоре необычной находкой занялись полицейские и охотовед. Выяснилось, что птица не ранена, её разместили в натопленной бане. К утру она ожила и смогла продолжить своё путешествие. Жителю Санкт-Петербурга участковый отправил видео, как полная сил гагара взлетает с озера, чем окончательно успокоил любителя природы.

Путешественник поблагодарил участкового полиции Дмитрия Трофимова, полицейских Вячеслава Лукина, Виктора Панкратовича и егеря Михаила Логинова, а также оператора системы 112 Дмитрия Шилова «за то, что помимо своих служебных обязанностей они проявили человеческие качества». Слова благодарности петербуржец направил в официальном обращении на им министра внутренних дел Карелии Дмитрия Сергеева.