Турист из Египта на кроссовере провалился в лужу под горой в Карелии (ФОТО)

Гость из Египта провалился в огромную лужу по дороге на гору Воттоваара.

Как сообщается в паблике «Гора Воттоваара Муезерского района», 28 ноября гость из Египта на автомобиле Nissan Qashqai отправился в путешествие по Карелии. По дороге на гору Воттоваара он провалился в огромную лужу.

«Глубина дорожной лужи оказалась настолько большой, что вода залила весь салон. Египтянину пришлось вызывать МЧС. Но до приезда спасателей терпящим бедствие помогли другие туристы - из Петербурга, которые проезжали мимо на ГАЗе. Они помогли вытащить кроссовер из полузамерзшего болота и вместе добрались к пункту назначения», - сообщает ИА «СеверИнформ».