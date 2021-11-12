890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Турист из Египта на кроссовере провалился в лужу под горой в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
06:55, 01 Декабря 2021
фото: паблик «Гора Воттоваара Муезерского района»

Новости партнеров

Гость из Египта провалился в огромную лужу по дороге на гору Воттоваара.

Как сообщается в паблике «Гора Воттоваара Муезерского района», 28 ноября гость из Египта на автомобиле Nissan Qashqai отправился в путешествие по Карелии. По дороге на гору Воттоваара он провалился в огромную лужу.

«Глубина дорожной лужи оказалась настолько большой, что вода залила весь салон. Египтянину пришлось вызывать МЧС. Но до приезда спасателей терпящим бедствие помогли другие туристы - из Петербурга, которые проезжали мимо на ГАЗе. Они помогли вытащить кроссовер из полузамерзшего болота и вместе добрались к пункту назначения», - сообщает ИА «СеверИнформ».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

30.11.2021 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 10
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 2
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»